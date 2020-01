Sora (FR) – In fiamme il deposito della Gedil Costruzioni

Ieri notte un incendio ha colpito il deposito della Gedil Costruzioni di Sora, recando molti danni ai veicoli e alle attrezzature di lavoro. Dalle prime informazioni sembra che l’incendio sia di natura dolosa, così come la stessa ditta ha scritto in un post sulla pagina Facebook. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire ad eventuali autori di questo atto intimidatorio, se nell’eventualità si tratta di incendio doloso.

Foto tratta dal profilo Facebook Gedil Costruzioni

