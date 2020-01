Sora (FR) – Immigrato senza biglietto blocca corsa Cotral

È successo oggi intorno alle 14:00 in Largo S. Lorenzo a Sora. Sorpreso senza biglietto dal controllore, gli è stato intimato di scendere, ma lui si è opposto creando spavento e disagio agli altri passeggeri. Protagonista dello spiacevole episodio, un immigrato nigeriano che di scendere dal mezzo proprio non aveva voglia. Dura la presa di posizione anche da parte di Mollicone Roberto, esponente di Fratelli d’Italia che dichiara: ” Non è il primo episodio del genere che ci troviamo a raccontare. Queste persone hanno la presunzione di poter fare cio che vogliono e quando vogliono. Sui trasporti pubblici giornalmente si verificano episodi simili, e molte volte il finale è anche più drammatico, e registra vere e proprie aggressioni ai danni dei conducenti. Purtroppo questo è i frutto di un immigrazione selvaggia che ha riempito i nostri territori di gente senza alcun rispetto per le nostre leggi. Quella dei trasporti pubblici è una problematica che va affrontata è risolta nelle sedi opportune. Non possiamo nel frattempo non esprimere la nostra solidarietà a tutto il personale Cotral e dei trasporti pubblici in genere ”

Foto archivio