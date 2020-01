Sora (FR) – Imbrattata la lapide in memoria di Gilberta, Adriana, Chiara e Samanta

Un gesto che considerare deplorevole è dir poco. Una mancanza di rispetto nei confronti di quattro donne vittime di violenza da parte di altrettanti uomini, e anche nei confronti di chi ancora oggi piange quelle perdite. È stata imbrattata la targa ricordo in memoria di Adriana, Gilberta, Chiara, e Samanta, posta all’ interno del Parco Santa Chiara. Un episodio che non trova giustificazioni, né tantomeno scusanti. Oltraggiare la memoria di quattro giovani concittadine, è in gesto che va ben oltre i limiti della decenza. Ora è caccia agli autori del gesto, e sembrerebbe che ci siano elementi importanti per risalire ai malfattori.

