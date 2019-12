Sora (FR) – Il Presidente del CDA della Farmacia Comunale, fa chiarezza sul bilancio

In qualità di Presidente del CDA della Farmacia Comunale S.r.l. e a nome del CDA medesimo, al fine di fare chiarezza e senza alcun tono polemico, sono, mio malgrado, costretto a dover prendere posizione in merito a quanto di recente riportato dagli organi di stampa sui “veri numeri della Farmacia Comunale S.r.l.” e ciò al fine di evitare ogni e qualsivoglia strumentalizzazione in merito ai dati numerici effettivi che, come ben noto, sono riportati nei bilanci della Società depositati e pubblicati presso il Comune di Sora.

Chiarito che i bilanci della municipalizzata sono pubblici e a disposizione di tutti è opportuno precisare che è riduttivo esprimere medie in merito agli utili prodotti dalla municipalizzata in quanto nel corso del ventennio in cui la stessa ha operato – in maniera proficua ed inappuntabile – il mercato relativo al farmaco ed ai prodotti farmaceutici è notevolmente mutato registrando una flessione in negativo di vari punti percentuali rispetto al passato. Pertanto è in tale contesto che deve essere calata ed analizzata la realtà della società municipalizzata Farmacia Comunale S.r.l.. Ebbene, la società è allo stato sana e redditizia; dall’anno 2014 ad oggi la stessa registra un trend positivo di crescita – e ciò in controtendenza rispetto alle altre società e realtà operanti nel settore – che ha portato il risultato della gestione a triplicarsi tra il 2016 e il 2017 e, addirittura, a quadruplicarsi tra il 2016 e il 2018; infine, il dato numerico relativo all’anno in corso “2019” è ancor più eclatante; invero, infatti al 30.09.2019 si registra un utile di periodo pari ad €. 125.191,55 come può evincersi dalla relazione sulla situazione economica al 30/09/2019 allegata al verbale del CDA del 05/12/2019 il tutto depositato in atti presso il Comune di Sora. Tali risultati sono stati raggiunti attraverso una “oculata attenta e proficua” gestione nonché attraverso una consistente razionalizzazione dei costi poste in essere dall’attuale CDA. L’evidente miglioramento del “costo del venduto”, inoltre, è giustificabile con l’incremento dell’incidenza delle vendite di prodotti diversi dai medicinali che hanno una percentuale di ricarico maggiore.

Va poi precisato e puntualizzato che oltre all’utile di esercizio, l’Ente Comunale incassa una somma annua pari ad €. 20.000,00 a titolo di canone annuale relativo alla convenzione di gestione del titolo farmaceutico.

Per una più facile consultazione di quanto sopra riportato si riporta di seguito una Tabella riassuntiva degli utili, canoni ed altre somme incassate dal Comune di Sora nel quinquennio 2014 – 2018.

Tabella riassuntiva utili, canoni ed altre somme incassate dal Comune di Sora Farmacia Comunale Srl Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Dati di bilancio, utili in euro prima delle imposte. -22915 598 15.376 51.768 63.915 Maggiore di 100.000 Canone pagato al Comune di Sora in euro 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Divisione riserva capitale 17.322 Totale incassato dal Comune di Sora in euro. 20.000 20.000 45.164 46.010 52.130 Da definire

COMUNICATO STAMPA