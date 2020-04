Sora (FR) -Il gruppo Sora 2.0 raccoglie generi alimentari per le famiglie in difficoltà.

Un altra iniziativa solidale del gruppo Sora 2.0, che in questi giorni sta organizzando una raccolta alimentare straordinaria, il cui ricavato verrà donato alle famiglie sorane in difficolta. In questo momento bisogna pensare alle fasce più deboli, dichiara il responsabile del gruppo Mollicone Roberto, e donare generi alimentari a chi ne ha bisogno, rientra in quelle azioni volte a dare sostegno a chi ha bisogno. Purtroppo la consueta raccolta alimentare davanti al supermercato è impossibile, viste le limitazioni imposte dal decreto ministeriale, ma è comunque sia possibile partecipare alla nostra raccolta alimentare donando beni di prima necessità che noi in seguito doneremo alle persone indigenti. Chiunque voglia contribuire può contattarci al 329 / 4425490, penseremo noi al ritiro della merce e alla conseguente distribuzione.

comunicato stampa