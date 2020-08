Sora (FR) – Il Gruppo Sora 2.0, propone la fiera del fumetto.

Utilizzare i parchi pubblici, per allestire una vera e propria fiera del fumetto. È questa l’ ultima proposta del Gruppo Sora 2.0, che continua a mostrarsi propositivo per la vita quotidiana della città. Ecco le parole del gruppo, affidate al portavoce Mollicone Roberto: ” Utilizzare i parchi pubblici, per realizzare la prima fiera cittadina del fumetto. È questa l’ idea che ci è venuta in mente negli ultimi giorni, pensando a quali attrattive potrebbero interessare la nostra città. Abbiamo in città, parchi pubblici che ben si prestano a queste iniziative, e abbiamo individuato nel Parco La Posta, la location ideale. Una vera e propria rassegna del fumetto, con laboratori appositi che spieghino in che modo vengono realizzati, che fungano da mostra scambio, e che permettano ai bambini di partecipare in modo attivo alla rassegna. Un idea sulla falsa riga dell’ evento realizzato a Cassino, che permetta di creare aggregazione, e nello stesso tempo di sfruttare le aree verdi.

Correlati