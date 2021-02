Sora (FR) – Il Gruppo Sora 2.0 propone la fiera del baratto e dell’ usato

Quante volte per casa ci ritroviamo oggetti che non usiamo più, che vengono riposti non sapendo più cosa farcene? Quante volte in cantina accumuliamo suppellettili oppure mobilia che restano lì per anni? Dal Gruppo Sora 2.0 giunge a riguardo un interessante proposta, ovvero quella di organizzare nella città volsca, la fiera del baratto e dell’ usato. Al portavoce del gruppo, Mollicone Roberto, il compito di illustrare la proposta: ” La fiera del baratto e dell’ usato, non è altro che un evento in cui è possibile scambiare oggetti di cui non facciamo più uso, con altri che invece potrebbero mostrarsi utili alle nostre esigenze.Il sistema è semplice, si utilizza uno spazio pubblico in cui i cittadini possano esporre i propri oggetti, e ad ogni oggetto viene assegnato un coefficiente. Ogni oggetto può essere scambiato con un oggetto di uguale coefficiente, richiamando la forma più antica di commercio, ovvero il baratto. Tale iniziativa, potrebbe essere inserita nel calendario degli eventi estivi dell’estate, e siamo sicuri che richiametebbe anche l’ interesse dei residenti dei paesi limitrofi, e tra l’ altro seguendo un ordine itinerante potrebbe coinvolgere anche zone diverse della città, in modo da non escludere alcun quartiere dall’organizzazione degli eventi.

COMUNICATO STAMPA

