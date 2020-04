Sora (FR) – Il gruppo Sora 2.0 lancia una nuova proposta: “Curiamo il verde intorno alle nostre abitazioni.

” Il lockdown comporta anche una certa non curanza degli spazi verdi pubblici. Proprio da questa problematica, il gruppo Sora 2.0 lancia una nuova iniziativa, ovvero quella di provvedere agli spazi verdi pubblici intorno alle proprie abitazioni. Ecco la nota del gruppo Sora 2.0 diramata nella giornata di domenica: ” Nei giorni scorsi abbiamo visto tanti cittadini prendersi cura degli spazi pubblici,nei pressi delle proprie abitazioni. Da questo esempio abbiamo deciso non solo di ringraziare questi cittadini, ma di lanciare un invito a tutti i cittadini affinché possano prendere queste come esempio queste persone, e agire nello stesso modo. Proprio per questo anche noi nei giorni scorsi, abbiamo donato piantine ornamentali a 15 famiglie sorane, in cui era presente almeno un bambino, affinché abbellissero gli spazi pubblici, come aiuole e giardini, assaliti dall’ erbacce in questi giorni di emergenza sanitaria. Ovviamente auspichiamo che questa iniziativa possa trovare riscontro, e possa essere svolta nel rispetto del decreto ministeriale. Questo permetterebbe di ritrovare la nostra città, con un aspetto diverso quando verranno annullate tutte le restrizioni.”

comunicato stampa