Sora (FR) – Il Gruppo Sora 2.0 lancia l’ idea dell’ orto sociale

Una miriade di terreni abbandonati. Un ordinanza mai fatta rispettare. Di mezzo degrado e incuria. La nuova proposta del Gruppo Sora 2.0, nasce dalla combinazione di questi elementi. L’ idea sarebbe quella di prendere possesso dei tanti terreni abbandonati, e trasformarli in veri e propri orti sociali. L’ idea, dice il responsabile del gruppo Mollicone Mollicone Roberto, nasce guardando le politiche attuate in questi ultimi mesi, in diverse regioni d” Italia, dove i comuni hanno requisito i terreni abbandonati, trasformandoli in veri e propri orti sociali. Questo sistema, permette non solo di trarre un guadagno significativo dai prodotti coltivati, ma creerebbe anche posti di lavoro. Lo stato di abbandono di tanti terreni agricoli, che con il tempo diventano una problematica seria, induce a studiare una serie di interventi che, contemporaneamente, rappresentino sia un investimento che una forma di guadagno.

COMUNICATO STAMPA

