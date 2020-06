Sora (FR) – Il Gruppo Sora 2.0 incontra i residenti di S. Giorgio: “Quartiere al buio da tempo, si intervenga”

Il Gruppo Sora 2.0 torna ad incontrare i cittadini, portando alla luce problematiche e denunce. Nei giorni scorsi infatti, i militanti del gruppo hanno incontrato un gruppo di residenti di S. Giorgio, zona periferica della città, e da questo incontro sono emerse diverse lamentele, che ora verranno presentate al primo cittadino. ” Nei giorni scorsi, fanno sapere dal direttivo del gruppo, abbiamo riniziato ad incontrare i cittadini. Il primo incontro si è tenuto con i residenti di San Giorgio, dove si lamenta una totale mancanza di illuminazione, nei pressi del campo di bocce. Tale problematica è stata già resa nota da tempo, ma evidentemente per le zone periferiche non si presta la stessa attenzione che viene mostrata per le zone centrali. Ci preme sottolineare che San Giorgio è una di quelle zone in cui furti e atti criminali, si sono verificati con una certa frequenza, e di certo il buio causato da un guasto alla pubblica illuminazione non aiuta. Nei prossimi giorni comunicheremo al primo cittadino quanto emerso da questo incontro con i residenti, auspicando un intervento rapido risolutivo.”

