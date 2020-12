Sora (FR) – Il Gruppo Sora 2.0 distribuisce 30 pagnotte di pane donate dal Panificio Di Pucchio

Oggi, come Gruppo Sora 2.0, sono state distribuite 30 pagnotte di pane da 500g, messe a disposizione dal Panificio Ciro Di Pucchio in Localita La Selva. I destinatari di questa iniziativa sono state le famiglie sorane in difficoltà.

Grazie a Ciro per la sensibilità mostrata.

