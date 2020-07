Sora (FR) – Il Gruppo Sora 2.0 continua con il servizio spesa a domicilio

Continuano le opere di assistenza alle fasce deboli del Gruppo Sora 2.0. Il gruppo sorano, infatti, sta continuando con il servizio di consegna della spesa a domicilio che, durante la piena emergenza Covid-19, aveva portato servizi ad oltre venti famiglie, per lo più anziani e disabili. Il servizio spesa a domicilio, dichiara il direttivo del gruppo, ha lo scopo prestare servizio a tutte quelle persone che per vari motivi, trovano difficoltà a recarsi nei supermercati a fare approvvigionamento di scorte alimentari. Con l’ emergenza non ancora superata, riteniamo doveroso continuare a prestare servizi alle persone in difficoltà, proprio per questo nei giorni scorsi, abbiamo provveduto a sostenere queste famiglie, offrendoci di svolgere certi servizi al posto loro. Il servizio è gratuito e per usufruirne basta contattarci al 329/ 4425490.

COMUNICATO STAMPA

