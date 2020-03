Sora (FR) – Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia chiede la convocazione della commissione sanità

La diffusione del virus Covid- 19, impone il massimo sforzo affinché questa piaga venga debellata. È indubbio, che anche a livello economico, sia necessario reperire quei fondi che servono ad affrontare le spese mediche che la diffusione del virus impone. A riguardo il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia crede sia necessario convocare la commissione sanità presieduta dal consigliere Augusto Vinciguerra. Ecco la nota stampa diramata dai tre consiglieri di Fratelli d’Italia: ” in questo momento di assoluta difficoltà, riteniamo doveroso unire gli sforzi, e mettere in campo tutti i mezzi necessari per far fronte a questa emergenza. La raccolta fondi lanciata in favore del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Sora, seppur lodevole, non basta ad arginare il problema, Senza considerare che così facendo si vanno ad intaccare le tasche dei cittadini in un momento già di per sé difficile. Proprio per questo riteniamo opportuno che venga convocata la su citata commissione con la quale discutere di quali possano essere le ulteriori iniziative a supporto di quelle già organizzate e note a tutti, utili ad affrontare il problema covid 19. Un tavolo presieduto anche dal nostro Consigliere Regionale, nonché Vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Lazio On. Loreto Marcelli. Questo a nostro avviso è l’unico modo per unire gli sforzi e ottenere il massimo risultato dalle istituzioni locali.

