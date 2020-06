Sora (FR) – Il dopo movida, tra reclami e lamentele (FOTO)

Ecco come si presentava alle prime ore del mattino Piazza Palestro. Ai piedi della famosa statua eretta in onore di Cesare Baronio, infatti, si possono notare i “resti” della movida del sabato sera. Nonostante gli appelli e le raccomandazioni dei gestori dei locali del centro, i ragazzi sembrano non voler proprio riscoprire educazione e senso civico, e ogni fine settimana trasformano la città in una discarica a cielo aperto. Stessa situazione nei vicoli del centro storico, che ormai vengono scambiati per vespasiani. Molte le lamentele dei residenti e dei cittadini in genere, che chiedono ai ragazzi di avere più educazione e più rispetto.

