Sora (FR) – Il Comitato Noi per San Rocco si “maschera” per Carnevale

Un altro evento organizzato dal Comitato Noi Per San Rocco, animerà le vie del borgo antico di Sora. Domenica 23, infatti, ci saranno una serie di eventi per i festeggiamenti del Carnevale. Spettacoli per bambini, intrattenimento musicale, e tanta allegria, per un evento che dal Borgo di San Rocco, si estenderà fino in zona Madonna della Neve. La soddisfazione del comitato espressa nelle parole del Presidente Pietro Marcelli, noto a tutti come il campione sorano, visti i successi raccolti in tutta Italia nel campo dell’ atletica leggera: ” Ci siamo mossi con tanta determinazione e con tanto entusiasmo, per regalare ai sorani un altro evento in allegria. Dopo il successo riscosso con gli eventi natalizi, abbiamo ritenuto doveroso bissare il nostro impegno, dando vita a quello che sarà una festa per tutti. Canti, balli, costumi e soprattutto tanta allegria. Vi aspettiamo domenica 23 presso il Borgo di San Rocco.”

Correlati