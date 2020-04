Sora (FR) – Il circolo sorano di Fratelli d’Italia ringrazia il Senatore Ruspandini per l’ interesse mostrato per la città

Il circolo sorano di Fratelli d’Italia, porge i suoi ringraziamenti al Senatore Massimo Ruspandini per l’ impegno e l’ attenzione mostrati verso la città di Sora negli ultimi anni, e lo fa in una nota stampa diffusa nella giornata di giovedì: ” Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia, intende porgere i più sentiti ringraziamenti al Senatore Ruspandini per l’ impegno e l’ attenzione mostrati verso la città di Sora negli ultimi anni. Abbiamo la fortuna di essere rappresentati da una persona che, da sempre, presta attenzione alle problematiche della nostra città, e non solo nel periodo elettorale come fanno altri a caccia di voti, per poi sparire nel nulla una volta raccolto il bottino.Inutile ricordare l’ interrogazione parlamentare per la frana in zona Compre alte, oppure quella presentata in Senato per la vicenda furti, o quella ancora più recente riguardante i lavoratori della Samami spa, i cui dipendenti non percepivano stipendio da mesi, e che solo dopo l’ intervento del nostro Senatore hanno iniziato a vedere un po di luce. Non ultimo l’ intervento a viso aperto sull’ incresciosa vicenda delle corse clandestine di cavalli, organizzate da un gruppo di etnia rom, sulla quale è stato l’ unico a prendere una posizione. Ma guardiamo poco alle cose fatte, pensando di più a quelle da fare. Con il Senatore che prima di essere un uomo di politica è un amico, un fratello, giornalmente ci confrontiamo sulle criticità del territorio cittadino, e che non si è mai sottratto dal metterci la propria faccia nonostante tutto e tutti. A lui rivolgiamo i nostri ringraziamenti per l’ amore che quotidianamente mostra per questa terra chiamata Ciociaria.”

COMUNICATO STAMPA

