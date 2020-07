Sora (FR) – Il centrodestra unito dice no al De Donatis bis

Il centrodestra si compatta e dice no alla rielezione del Sindaco De Donatis. I tre partiti della possibile coalizione, hanno ribadito il no alla possibile ricandidatura dell’ attuale sindaco. Troppo forte il dissenso mostrato dai cittadini, che non risparmiano critiche giornaliere a questa amministrazione, e troppo in contrasto con le idee dei partiti di centrodestra, per auspicare ad un appoggio nella prossima campagna elettorale. FdI, FI, e Lega, stanno invece lavorando ad un intesa che porti ad un progetto serio e concreto, che cancelli il nulla degli ultimi 5 anni, e che possa dare alla città il rilancio che merita. Ora non resta che trovare l’intesa sul candidato sindaco, che verrà scelto in sintonia tra i partiti della coalizione, anche se non trapela nessuna indiscrezione sui nomi. Si preannuncia comunque, una tornata elettorale di fuoco.

