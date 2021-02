Sora (FR) – Il centrodestra si riunisce ancora. I dettagli dell’ incontro

Continuano gli incontri dei partiti di centrodestra, alla ricerca della massima condivisione in vista delle comunali 2021. Nel pomeriggio di giovedì, infatti, i dirigenti cittadini di Fratelli d’Italia, Lega,Forza Italia, ed UDC, si sono seduti intorno al tavolo, iniziando a gettare le basi per la costruzione di una coalizione forte, in vista delle prossime elezioni. Si è discusso sopratutto di progetti, di idee, e di programmi, affrontando tematiche che riguardano le problematiche che la città presenta, e che necessitano di una rapida soluzione, senza tralasciare, però, l’ aspetto sociale, economico, e amministrativo della città stessa. Si è cercato, in sintesi, di tracciare l’ identikit della persona che meglio può rappresentare i rispettivi valori e gli ideali di ogni singolo partito, e che possa prestarsi al meglio, alla realizzazione del progetto di cui si è andato a discutere, senza tanto soffermarsi sui nomi, ma più che altro sulle doti, e sulle capacita che il candidato sindaco dovrà avere, e che dovranno fungere da collante nello schieramento. Dall’ incontro si evince la volontà ferrea dei quattro partiti, di trovare al più presto una sintesi, e di presentare alla cittadinanza un progetto forte, coeso, e soprattutto realizzabile, che non trascuri alcuno aspetto. Un incontro costruttivo, che ha segnato un importante passo avanti verso la formazione di una squadra all’ altezza, capace e vincente, e che punti ad aggregare a se tutte le realtà civiche, i professionisti, e altre figure che si sentano utili al progetto, e che con le loro risorse, possano dimostrarsi un valore aggiunto. Nel giro di pochi giorni, ci saranno altri incontri, che puntano a chiudere il cerchio, e a gettare le basi programmatiche, in vista della tornata elettorale del prossimo maggio.

COMUNICATO STAMPA