Sora (FR) – I volontari dell’Associazione Sora 2.0, distribuiscono generi alimentari a domicilio alle persone anziane

Nella giornata di ieri, i volontari dell’ associazione Sora 2.0, hanno dato il via all’ ennesima iniziativa benefica denominata ” Spesa a domicilio”, ovvero la consegna porta a porta di generi alimentari a tutte quelle persone che per motivi di salute o di età, non possono uscire di casa, soprattutto in questo momento. “Ci siamo messi a disposizione della comunità, fanno sapere dall’ associazione, in un momento in cui bisogna ragionare mettendo da parte gli individualismi. Il nostro aiuto alle persone in difficoltà rappresenta il nostro modo di essere, e questo crediamo sia il miglior modo per essere utili in un momento di difficoltà. Gia diverse famiglie ci hanno contattato per usufruire dei nostri servizi che oltre alla consegna di pacchi alimentari, prevede anche l’ espletamento di quelle piccole faccende quotidiane, come ad esempio il pagamento delle bollette, la spedizione di ricette mediche, e tutti quelle commissioni che impongono a queste persone di uscire di casa. Chiunque volesse usufruirne può contattarci al 329/4425490.”

COMUNICATO STAMPA

