I servizi sociali del comune di Sora, hanno attivato un servizio di assistenza domiciliare che prevede la consegna di generi alimentari a domicilio, per tutte quelle persone over 70, per le persone affette da malattie immunodepresse, e per i messi in quarantena preventiva. Il servizio è attivo dal lunedi al venerdi, e basterà chiamare il numero telefonico 0776- 8280036

