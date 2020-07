Sora (FR) – I dati sulle analisi del fiume Liri della Conca di Sora non convincono

I dati diramati dal Consorzio di Bonifica n°8 Conca di Sora sull’esito del campionamento del fiume Liri in zona Val Santa Francesca dopo l’evento che ha portato alla moria di pesci e ad una vistosa schiuma biancastra in superficie sono da ritenersi soddisfacenti in quanto, consultando gli atti pubblicati sull’albo pretorio dell’ente, si evince chiaramente che le acque del fiume Liri rispettano gli standard previsti dalla legge. Tutto bene quindi? Sembrerebbe di no. Dall’atto pubblicato si evince chiaramente che i valori si riferiscono ad un campionamento fatto in data “14 luglio” e consegnato ad un laboratorio sempre in data 14 luglio. Molto probabilmente questo campionamento è servito alla Conca di Sora per poter prendere la decisione di ripristinare l’erogazione del servizio che in molti usufruiscono per annaffiare “l’orticello” di casa ma di certo, questi dati, non possono essere utilizzati per placare gli animi di chi, con i propri occhi o a mezzo stampa, ha visto le condizioni in cui si trovava il fiume Liri in data 13 Luglio (e non il 14). I più pensanti teorizzano che, probabilmente, in qualche depuratore non pervenuto alla cronaca, non abbia funzionato il cosiddetto “antischiuma” , prodotto utilizzato nei processi di trattamento acque di scarico e depuratori biologici formulato appositamente per quei casi in cui ci vuole un antischiuma rapido che abbatta la schiuma per molto tempo evitandone la riformazione immediata.

Ma queste, per ora, rimangono solo congetture. Saranno gli uomini delle forze dell’ordine a fare luce sulla vicenda e magari risalire anche al colpevole di un possibile inquinamento ambientale (condizionale d’obbligo in quanto non sono pervenute a tutt’oggi dati di un campionamento fatto in data 13 luglio).

