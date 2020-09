Sora (FR) – Gs2.0: “Il comune garantisca nelle scuole di propria competenza, i prodotti igienizzanti “

Con la riapertura delle scuole, sarà necessario garantire ai bambini la presenza nei plessi scolastici dei prodotti igienizzanti, come disinfettanti e gel per le mani. La richiesta è stata avanzata dal Gruppo Sora 2.0, che in una nota stampa dichiara: ” Auspichiamo, che per la riapertura delle scuole, il comune abbia o voglia provvedere alla distribuzione di prodotti igienizzanti per la persona, in tutti i plessi scolastici di sua competenza. Questo ci sembra un gesto responsabile da parte dell’ amministrazione, che mostrerebbe una certa vicinanza alle famiglie, sopratutto dopo il periodo passato, che non poco ha inciso sulle tasche delle famiglie. Tutti conosciamo la situazione dei vari istituti, dove negli anni scorsi ai genitori veniva chiesto di comprare addirittura la carta igienica, cosa per noi inaccettabile. Pertanto invitiamo il Sindaco De Donatis a farsi carico di questo onere, anche in segno di vicinanza alle famiglie sorane che ogni anno si vedono costrette a farsi carico delle spese per l’ acquisto del materiale igienico e sanitario.

Correlati