Sora (FR) – Gruppo Sora 2.0: “Un lenzuolo bianco, come segno di protesta per le condizioni dell’ ospedale”

Dopo le varie denunce riguardanti le criticità legate al Ss Trinità di Sora, il Gruppo Sora 2.0, propone una pacifica e simbolica protesta, per richiamare l’ attenzione delle istituzioni sulle gravi problematiche che il nostro ospedale sta passando. Ecco la nota integrale del Gruppo Sora 2.0: ” Ormai è finito il tempo di restare in silenzio. Quello che chiediamo alla città, e un gesto di lotta comune, pacifica, simbolica, ma che faccia capire che i sorani difenderanno il proprio ospedale. Per questo motivo, invitiamo i nostri concittadini, ad esporre un lenzuolo bianco dai propri balconi. Un atto d’ amore per la propria città, per tutelare la nostra salute. L’ iniziativa avrà luogo sabato mattina alle ore 10:00. Chiediamo ai nostri concittadini di diffondere il messaggio e di partecipare in massa, a questo atto di protesta pieno d’ amore. Esponete questo drappo bianco dalle vostre case, pubblicate sui social la vostra partecipazione a questa protesta. Basta avere paura, ci vediamo sabato 18 luglio, ognuno dalla propria abitazione, lontani ma vicini.”

COMUNICATO STAMPA

