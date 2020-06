Sora (FR) – Gruppo Sora 2.0: “Su Via Cellaro gravi responsabilità del Sindaco”

Continua il botta e risposta tra il Sindaco De Donatis e i cittadini, sull’ annosa questione di Via Cellaro, dove sembrano sempre più lontani i lavori di messa in sicurezza. Ora a puntare il dito contro il primo cittadino, è il gruppo Sora 2.0, che senza mezzi termini accusa il Sindaco e dichiara : ” Il primo cittadino ha la completa responsabilità di quello che potrebbe accadere su Via Cellaro, se non si interviene immediatamente per la messa in sicurezza della strada. Le proposte avanzate dai cittadini, seppur in maniera temporanea, sarebbero state un ottimo tampone in attesa dei lavori definitivi, che a quanto pare sembrano ancora lontani dall’ inizio. Non vedere ascoltate queste istanze, mostra tutta la lontananza che il Sindaco ha con i propri concittadini, e le giustificazioni fornite, hanno tutti i tratti caratteristici di una presa in giro. Gli consigliamo di andare a ritroso sui giornali, quando in più di qualche occasione su qualche articolo dal grosso titolo, aveva annunciato in pompa magna l’ imminente inizio dei lavori, salvo poi trovare una miriade di scuse per giustificare la non veridicità delle sue parole. È chiaro e palese a tutti, che la responsabilità di eventuali ed ulteriori tragedie su Via Cellaro, debbano essere attribuite solo a lui.

COMUNICATO STAMPA

