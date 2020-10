Sora (FR) – Gruppo Sora 2.0: “Mercato chiuso e scuole aperte. I controsensi del Sindaco.”

Da mesi ormai, i provvedimenti presi dal Sindaco Roberto De Donatis, scatenano critiche e polemiche. La chiusura del mercato cittadino ai più non è piaciuta, e a questo avrebbe preferito la chiusura delle scuole. A rincarare la dose, arriva la nota stampa del Gruppo Sora 2.0, che senza mezzi termini dichiara: ” I provvedimenti anti-covid presi dal sindaco, continuano a mostrare poca logica. Chiude i parchi, chiude l’ accesso al Santuario Madonna delle Grazie, ma i luoghi dove si stanno verificando più contagi, ovvero le scuole, restano aperti. Non capiamo sinceramente con quali criteri vengano prese certe decisioni, e riteniamo giusto tutelare in primis i bambini, che potrebbero essere una fonte di contagio per gli anziani e per persone con gravi patologie. Evidentemente il discorso della prevenzione vale solo per certi luoghi, ma a nostro avviso non si sta intervenendo dove si dovrebbe”

COMUNICATO STAMPA

