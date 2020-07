Sora (FR) – Gruppo Sora 2.0: “Gravi carenze nel servizio di Guardia Medica.”

Continua l’ opera di denuncia del Gruppo Sora 2.0. Stavolta a finire sotto i riflettori è il servizio di Guardia Medica. Nessuno sa bene gli orari, e molte volte le chiamate rivolte all’ ufficio restano senza risposta. Capita spesso, prosegue il gruppo, che i cittadini siano costretti a rivolgersi alla guardia medica nelle ore notturne, ma la maggior parte delle chiamate non ricevono risposte, e questo impedisce agli utenti non solo di essere visitati, ma anche di ottenere la ricetta medica per il ritiro dei farmaci. Si faccia chiarezza sulla funzionalità del servizio, e sulle modalità di espletamento dello stesso, specificando bene anche gli orari e i numeri di telefono da contattare.

