Sora (FR) – Gruppo Sora 2.0: “Grave ritardo del Sindaco nell’ emissione dell’ordinanza per la riapertura dei centri estivi.”

Ancora un attacco nei confronti del Sindaco Roberto De Donatis dal Gruppo Sora 2.0. Questa volta il motivo del contenzioso sarebbe la mancata ordinanza per la riapertura dei centri estivi, che sia il governo nazionale, che quello regionale, hanno previsto per il 15 giugno prossimo. Ecco la nota stampa del Gruppo Sora 2.0: ” Ancora una volta il nostro primo cittadino mostra la più totale mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori, che cercano di riprendere il loro cammino , dopo la crisi economica legata alla pandemia Covid-19. Nello specifico, non risulta ancora emessa l’ ordinanza che rende possibile la riapertura dei centri estivi, nonostante sia il governo nazionale che il governo regionale, abbiano già provveduto in tal senso. Un ritardo e una non considerazione gravissima da parte del primo cittadino, che ancora una volta si mostra lontano dalle esigenze della classe lavoratrice. Lo invitiamo pertanto, ad agire in tal senso, dando la possibilità ai gestori dei centri estivi di aprire, offrendo tra l’ altro un servizio importantissimo anche ai genitori che non possono badare ai figli per impegni di lavoro.”

Comunicato stampa

Correlati