Sora (FR) – Gruppo Sora 2.0: “Grave il taglio al servizio centralino del nostro ospedale”

Continuano ad accendersi le polemiche sul Ss. Trinità. A finire nel mirino della critica, ora, è il servizio del centralino che ha visto negli ultimi mesi una drastica riduzione oraria del servizio stesso, decisa dalla direzione amministrativa dell’ Asl di Frosinone, e che ha scaldato gli animi delle sigle sindacali, e dei dipendenti addette al servizio. Ad accendere di nuovo i riflettori sulla vicenda, arriva la nota stampa del Gruppo Sora 2.0, che in una nota stampa dichiara: ” La riduzione oraria del servizio di centralino nel nostro ospedale, è l’ ennesima dimostrazione di quanto la nostra struttura sanitaria sia stata depotenziata nel corso degli anni, a fronte di tutte le promesse fatte in campagna elettorale e mai mantenute. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni a riguardo, alcune anche autorevoli, che ci hanno illustrato per bene la situazione. Il servizio, ogni 15 gg, non copre le 24h, come accadeva prima, questo perché, almeno da quanto asserito dall’Asl, non esiste la copertura finanziaria necessaria a coprire tutte le 24 ore del servizio, e questo ha portato ad un taglio del servizio, che nei giorni di sospensione, vede le chiamate per il nostro nosocomio, dirottate verso l’ ospedale di Frosinone, con tutti i disservizi che crea questa condizione, visto che gli operatori del centralino, effettuano anche un servizio di custodia delle chiavi di alcuni locali importanti della struttura. Una situazione che ha portato alcuni operatori, ad effettuare per protesta uno sciopero della fame, con lo scopo di convincere l’ Asl, e la direzione amministrativa,a ripristinare il servizio a 360º. Contestualmente esprimiamo solidarietà agli operatori.”

COMUNICATO STAMPA

