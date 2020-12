Un altra iniziativa solidale del forno Ciro Di Pucchio, che anche questa settimana grazie alla collaborazione del Gruppo Sora 2.0, ha distribuito 15 kg di pane, alle famiglie sorane in difficoltà, dando seguito alle iniziative similari gia realizzate nelle scorse settimane. Un aiuto importante, in un periodo in cui le difficoltà economiche sono sempre più frequenti, e dove anche un piccolo gesto lascia sperare che ancora possano esistere parole come solidarietà e unione.

COMUNICATO STAMPA