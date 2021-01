Nella tarda serata di ieri, un uomo è arrivato al pronto soccorso del SS. Trinità di Sora a bordo di un’ambulanza, da indiscrezioni sembra che l’uomo sia stato vittima di un incidente stradale. Non avendo nessun documento con sè, non è stato possibile identificarlo,ma viste le gravi ferite riportate i sanitari del socomio sorano hanno predisposto il trasferimento in un nosocomio della capitale.

foto archivio