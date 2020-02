Sora (FR) – Giovane madre ringrazia il reparto Ostetricia-Ginecologia dell’ Ospedale del SS. Trinità

In un tempo in cui i nostri ospedali, vengono citati soltanto per disfunzionalità e disservizi, è giusto sottolineare e dare risalto a chi invece, nel nostro nosocomio si è sentita coccolata e protetta. È il caso di una giovane partoriente che al reparto Ostetricia e Ginecologia del nostro ospedale ha voluto dedicare un pensiero scrivendo una lettera di proprio pugno, che noi riportiamo per intero: ” Cari infermieri e medici dell’ ospedale Ss Trinita di Sora, reparto Ostetricia e Ginecologia, sono una ragazza di Vico che ha partorito il 9 gennaio a Sora. Erano giorni che pensavo a come poter mandare un messaggio di ringraziamento al reparto intero, e credo che questo sia questo il modo migliore per raggiungervi tutti. Volevo ringraziarvi TUTTI per la professionalità, la simpatia, la gentilezza e soprattutto l’umanità con cui svolgete il vostro lavoro.. ho trovato delle persone fantastiche, non posso dire diversamente di nessuno che io abbia incontrato nei miei 3 giorni di degenza.. dall’ostetrica che mi ha accolto appena arrivata per la presunta rottura alta delle membrane,alla dottoressa Viola che ha confermato in un attimo la mia sensazione, a te che mi hai portato in sala parto affidandomi alle attenzioni di Giovanna che mi ha fatto partorire assieme alla dottoressa Evangelista senza nemmeno un punto.. grazie a tutti gli infermieri, a Luigi, alle signore dei pasti, a quelle delle pulizie,a Gioia.. davvero tutti gentilissimi.. e un ringraziamento speciale anche a tutte le infermiere del nido che mi hanno aiutato tanto con l’inizio dell’allattamento, io che della prima bambina ho vissuto un trauma anziché un qualcosa di naturale.. siete persone fantastiche, parlerò bene di voi a chiunque me lo chieda e vi porterò sempre nel cuore.. anche quando siamo tornati per fare il controllo di Alice mi sono sentita come se tornassi a casa.. tra mura sicure.. GRAZIE ANCORA DAVVERO TANTO.

