Sora (FR) – Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, le iniziative in programma

Il 25 novembre in tutto il mondo viene celebrata la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’associazione culturale no profit “Iniziativa Donne”, in collaborazione con il Comune di Sora, esporrà anche quest’anno un drappo di colore rosso sulla balconata del Municipio per sensibilizzare la popolazione su una delle più profonde piaghe della nostra società.

Purtroppo anche la provincia di Frosinone conta vittime morte per mani violente di uomini. Alle loro famiglie ed al contesto sociale che hanno lasciato viene rivolto un costante pensiero: a Sora ne è testimonianza la panchina rossa e la targa presente nel Parco Santa Chiara dedicata a quelle donne che non ci sono più.

Su iniziativa dell’associazione culturale è stata sottoposta all’attenzione del Liceo “V. Gioberti” la richiesta di intitolazione di uno spazio a Serena Mollicone che frequentava l’istituto sorano quando fu barbaramente uccisa. Il Comune di Sora ha sposato l’iniziativa ed è pronto a portare a termine l’iter per lasciare alle future generazioni una tangibile memoria dei valori quali l’altruismo e la generosità dell’indimenticabile liceale.

Per la ricorrenza del 25 novembre 2020 l’associazione culturale Iniziativa Donne, in sinergia con il Comune di Sora, invita le attività commerciali e le realtà che hanno vetrine a partecipare ad una consueta forma comunicativa esponendo, anche quest’anno, slogan contro la violenza sulle donne. Vista l’emergenza sanitaria in corso la giuria non effettuerà la valutazione dei lavori ma i titolari delle attività, quelli più sensibili che si faranno portavoce del messaggio, potranno inviare al numero 334.3776066 o alla mail iniziativadonnesora@libero.it le foto delle loro vetrine che saranno pubblicate sulla pagina social dell’associazione sorana.

COMUNICATO STAMPA