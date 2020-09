Sora (FR) – Gestione del patrimonio immobiliare del Comune: il M5S risponde alla replica del Sindaco

Recentemente il M5S Sora ha depositato un’interrogazione relativa alla gestione del patrimonio immobiliare del Comune. Al riguardo, fermo restando che non è stata posta alcuna obiezione al diritto delle Associazioni di ottenere un’immobile, si ribadisce che l’obiettivo dell’interrogazione era di mettere in luce sia l’antieconomicità della gestione che – soprattutto – il mancato rispetto del “Regolamento comunale per l’assegnazione e l’utilizzo di immobili di proprietà comunale”, nonostante esso venga puntualmente richiamato nelle delibere di concessione.

Il Sindaco De Donatis, proprio oggi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai mass media pur tuttavia senza entrare nel merito della vicenda segnalata con l’interrogazione.

Il Primo Cittadino ha dichiarato che: “Abbiamo agito sempre con la massima trasparenza e con equilibrio nella gestione e concessione degli spazi. E si è sempre agito con buon senso”. Ebbene, se l’Amministrazione ha sempre agito con trasparenza e buon senso, il Sindaco non avrà nessuna difficoltà a spiegare – anche pubblicamente attraverso gli organi di informazione – perché le Delibere della Giunta Comunale non rispettano il Regolamento per l’assegnazione degli immobili. Infatti, non è mai stato chiesto il parere della Commissione Bilancio e Patrimonio e la durata della concessione è superiore a quella indicata dal Regolamento.

Nell’attesa di ricevere la risposta ufficiale del Sindaco in Consiglio Comunale, è opportuno rimarcare, ancora una volta, che si ritiene che uno dei compiti fondamentali delle Istituzioni pubbliche è quello di dare il buon esempio, rispettando per prime la legge e le varie normative incluse quelle che esse stesse si sono date, dimostrando in tal modo di essere un caposaldo della legalità.

Comunicato stampa a firma del Portavoce Fabrizio Pintori – foto archivio