Sora (FR) – Gazebo informativo del M5S

Le attiviste e gli attivisti del M5S Sora, nell’ambito della campagna “Tra la gente, con la gente” saranno presenti con un gazebo in piazza S. Restituta, sabato 25 gennaio , dalle ore 09.30 alle ore 18.30 .Durante l’evento, a coloro che saranno interessati, verranno fornite informazioni sui principali e recenti temi che hanno riguardato la vita pubblica sorana. Tra questi: Passi Carrabili; Farmacia Comunale;Illuminazione pubblica;Scuola innovativa. Per quanto riguarda gli argomenti le iniziative portate avanti a livello regionale saranno date informazioni su: fondi per la salute; trasporti; folklore ed altro ancora.Nell’occasione, come sempre, si darà il massimo spazio alle segnalazioni ed alle proposte dei cittadini.Infine, chi vuole potrà fare una piccola offerta che sarà utilizzata dal M5S Sora per l’acquisto di alberi da mettere a dimora nell’ambito dell’iniziativa “Alberi per il futuro”, che si svolge in genere nel mese di novembre. Per chi intende partecipare agli incontri pubblici settimanali si ricorda che questi si svolgono ogni venerdì dalle ore 21.15 presso il Bar Liri in via Marsicana.Si fa presente, infine, che in caso di maltempo gli orari potrebbero subire delle variazioni oppure l’appuntamento sarà rinviato al giorno seguente domenica 26 gennaio. Nel caso il maltempo dovesse perdurare l’evento sarà recuperato in altra data.

Il Portavoce Fabrizio Pintori

