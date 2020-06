Sora (FR) – Gattini abbandonati in un sacchetto di plastica. Trovati e salvati

La crudeltà umana può non avere confini. E così capita che in un normale sacchetto di plastica, di quelli che si usano per l’ immondizia, si sentano i lamenti di quattro gattini, forse nati qualche giorno prima, che fortunatamente sono stati tratti in salvo, e consegnati a chi ora, con amore, si sta prendendo cura di loro. Non è il primo caso di abbandono, ma di sicuro uno dei pochi a lieto fine. Proprio nella giornata di oggi, infatti, nel capoluogo ciociaro, un gattino è stato trovato soffocato con due preservativi. Va ricordato che le leggi contro l’ abbandono e i maltrattamenti di animali, prevedono pene durissime.

