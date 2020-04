Sora (FR) – Fratelli d’Italia: “Indispensabile un aiuto economico ai commercianti, alle partite iva e alle piccole imprese da parte di Governo e Regione Lazio”

Fratelli d’ Italia chiede con insistenza al un aiuto economico concreto ai piccoli commercianti, alle partite iva, e alle piccole e medie imprese. È necessario, dicono dal partito di Giorgia Meloni, che le piccole attività commerciali, le medie imprese, e i liberi professiinisti, non vengano lasciati soli in questo momento tanto delicato. Il blocco totale delle attività potrebbe comportare la chiusura di centinaia di attività commerciali, oltre alla cancellazione di centinaia di partite iva, e decine di famiglie si ritroverebbero senza alcuna fonte di reddito, senza considerare il danno economico che una conseguenza del genere avrebbe sul nostro paese. Proprio per questo, tramite i nostri rappresentanti sia al governo che alla regione, stiamo insistendo affinché vengano elargiti fondi economici da devolvere a tutte le categorie sopraelencate. È indispensabile , continua Fratelli d’Italia, salvaguardare tutte quelle attività che sono il fulcro del sistema produttivo di questo paese, ed evitare che spariscano tutte quelle imprese che svolgono un ruolo indispensabile nel contesto sociale di ogni città di questa nazione.

COMUNICATO STAMPA

Correlati