Sora (FR) – Fratelli d’Italia distribuisce pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà economica

È iniziata nei giorni scorsi la distribuzione di pacchi alimentari per le famiglie sorane in difficoltà economica, da parte del circolo cittadino di Fratelli d’Italia. L’ iniziativa, comune a quella di altri circoli della provincia, è stata realizzata per portare un aiuto concreto alle tante persone che, anche a causa del Covid-19, stanno attraversando un periodo di difficoltà economica. Ci siamo sentiti in dovere di fare qualcosa per la nostra gente, fanno sapere dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia, soprattutto in un momento in cui le famiglie sono messe a dura prova da questa emergenza sanitaria che sembra non aver fine. Era importante far sentire la nostra vicinanza a queste persone, portando loro il nostro aiuto. Grazie alle donazioni effettuate dai cittadini, siamo riusciti a portare aiuti a ben 7 famiglie, ed altre verranno aiutate nei prossimi giorni, a dimostrazione del fatto che quando c’ è da portare aiuto noi ci siamo.

COMUNICATO STAMPA

