Sora (FR) – Fratelli d’Italia: “Dai nostri commercianti una forte dimostrazione di senso civico.”

Arrivano parole d’ elogio e di conforto ai commercianti di Sora, costretti a limitare le aperture, o addirittura a chiudere le proprie attività commerciali. A dispensarle è il circolo cittadino di Fratelli d’ Italia, che tramite una nota stampa dichiara : “Vogliamo porgere i nostri ringraziamenti, e il nostro conforto, a tutti i commercianti di Sora, che in questi giorni di emergenza stanno mostrando tutto il loro senso civico, oltre che ad un forte attaccamento alla salute pubblica . I provvedimenti messi in atto fanno si che loro siano la classe piu colpita, e nonostante questo non hanno esitato a rinunciare alla possibilità di guadagnare denaro, pur di ottemperare al decreto ministeriale stilato al fine di garantire la salute pubblica. A tutte le categorie di commercianti, ambulanti compresi, facciano i nostri complimenti, augurandoci che le istituzioni possano mettere in campo tutti i provvedimenti necessari a limitare il danno economico che questa situazione sta arrecando loro.

Comunicato stampa

