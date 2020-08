Sora (FR) – Fratelli d’ Italia ringrazia il personale sanitario, per l’ enorme sforzo profuso in questi giorni

Li abbiamo visti lavorare tra mille difficoltà, ma sempre con il massimo impegno. Sono i dipendenti sanitari, che in questi giorni sono impegnati in un vero tour de force, per sottoporre i cittadini, al tampone necessario a stabilire la positività al virus Covid-19. A loro giungono i dovuti ringraziamenti del circolo sorano di Fratelli d’Italia che, in una nota stampa, espone i più sentiti ringraziamenti a tutto il personale medico e sanitario. Ci sentiamo di esprimere la nostra gratitudine, e il nostro ringraziamento, a tutto il personale medico e sanitario della nostra provincia, con particolare riguardo ai dipendenti del nostro ospedale, che in questi giorni stanno portando avanti, una fitta campagna di prevenzione al Covid-19. Come si evince dalle notizie diffuse a mezzo stampa, sono centinaia le persone che, giornalmente, vengono sottoposte al tampone Drive-Through, e questo è reso possibile solo dall’ impegno e dalla professionalità del nostro personale sanitario. A loro va riconosciuto il merito di aver profuso, ormai da mesi, un immane sforzo, e per questo non possiamo esimerci dal rivolgere loro il nostro GRAZIE.

