Sora (FR) – Fratelli d’ Italia: “Fuori luogo le dichiarazioni della D’ Orazio. Dal governo e dalla Regione Lazio solo briciole

I provvedimenti presi dal governo, sono una presa in giro nei confronti degli italiani, e non risolvono i problemi che questa situazione sta creando alle famiglie. Inizia così la nota stampa diramata dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia, che in tono molto piccato prosegue: ” In un momento delicato come questo, bisogna essere capaci di accantonare i discorsi politici, svestendosi ognuno della propria casacca. Eppure ci troviamo a leggere dichiarazioni di esponenti del PD, come quelle rilasciate dalla consigliera Maria Paola D’orazio, dove si ringraziano i vertici del partito a cui appartiene, per gli aiuti che a suo dire sono stati elargiti dal governo, sia quello centrale che quello regionale, alla città di Sora. Be’ non serve essere esperti di matematica, per fare i conti nel modo giusto, e capire che i soldi che davvero andranno a finire nelle tasche dei cittadini equivalgono a pochi spiccioli. In questo modo si fa politica sulla dignità delle persone, umiliandole ancora di più. Avremmo dovuto prender esempio da altre nazioni europee, che senza tanti raggiri hanno investito somme importanti che andranno a finire direttamente nelle tasche dei cittadini. Noi di Fratelli d’Italia, tramite la nostra leader Giorgia Meloni, abbiamo sempre ritenuto indispensabile dare agli italiani quegli aiuti concreti che permettessero loro di affrontare questo momento, contando sulle proprie forze, e questo è possibile solo mettendo denaro nel loro portafoglio. Gli unici che sentiamo di ringraziare sono proprio gli italiani, che rinunciando a tutto, stanno dimostrando di essere un grande popolo, per il coraggio e il sacrificio impiegati nella lotta al Covid-19, tutto il resto lascia il tempo che trova.

comunicato stampa

Correlati