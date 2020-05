Sora (FR) – Forza Italia, Di Carlo:”Chiediamo il rispetto politico e il ruolo primario che Forza Italia merita nei tavoli che si andranno a convocare”

Il commissario di Forza Italia a Sora, Vittorio Di Carlo, interviene in merito a svariati articoli di stampa che hanno sventolato ipotetici accordi politici raggiunti tra la Lega e Fratelli D’Italia per le prossime elezioni amministrative di Sora. “A tal riguardo, dichiara Di Carlo, mi preme effettuare due precisazioni. La prima di carattere generale riguarda l’inopportunità di discutere e di sbandierare possibili accordi in questo momento storico, che vede il nostro Paese in ginocchio a seguito dell’emergenza Coronavirus. A noi di Forza Italia è sembrato inopportuno, perché riteniamo che oggi i problemi sono altri: ci sono attività in ginocchio e famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. In secondo luogo, occorre effettuare un chiarimento di carattere politico. Già in passato abbiamo dichiarato che auspichiamo l’unitarietà del centro destra ma se le dichiarazioni e le indiscrezioni uscite sui giornali di accordi già presi e di un tavolo già apparecchiato tra Lega e Fratelli D’Italia, fossero veritiere, possiamo benissimo affermare, in questa sede, che il nostro Partito ne prenderà atto ed è pronto a fare un percorso diverso assieme ad altre Forze civiche del territorio, con un progetto del tutto innovativo, ribadendo ancora una volta il non gradimento di chi sostiene questa amministrazione. Decisioni queste che stiamo condividendo e valutando assieme e al commissario provinciale Rossella Chiusaroli e al Senatore e coordinatore regionale, Claudio Fazzone. Forza Italia è già la promotrice di un progetto alternativo a questa amministrazione, non è la ruota di scorta di nessuno ma l’ago della bilancia, su cui elaborare una progettualità condivisa e non essere chiamata a sedere a tavoli già apparecchiati !!! Chiediamo, quindi, il rispetto politico e il ruolo primario che Forza Italia merita nei tavoli che si andranno a convocare nelle prossime settimane!!Tengo inoltre a ribadire che il Partito Forza Italia siede già da due anni in opposizione con la Consigliera Petricca; la scelta di sedere in opposizione è stata una scelta condivisa e ponderata fatta all’interno del Partito e posso affermare che rimarremo convintamente in opposizione sino alla fine dell’amministrazione De Donatis, e alle prossime elezioni comunali saremo senza dubbio avversari di questa amministrazione, ciò per spegnere ogni vana e inutile fantomatica supposizione che si è andata accendendo negli ultimi tempi”.

comunicato stampa