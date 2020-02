Sora (FR) – Forti raffiche di vento: black out elettrici, alberi caduti ed enormi disagi

Il forte vento che nelle ultime ore si è abbattuta nella Ciociaria e in special modo nel sorano dove ha causato molti danni. Sulla sulla strada Schito-Broccostella è caduto un albero,nella città volsca alcune zone sono rimaste al buio a causa di black out elettrici. Le forti raffiche di vento hanno anche danneggiato il tendone della piscina Sportfly, in piazza Alberto la Rocca in pieno centro città, dietro piazza Santa Restituta, sono caduti i rami di un albero.La strada tra l’incrocio con la 666 di Sora e il Passo di Forca D’Acero è chiusa per la bufera di neve che si è abbatutta nella notte e sono in azione mezzi spazzaneve e spargisale di Astral.Si rilevano anche danni alla cartellonistica e segnaletica stradale.

