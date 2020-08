Sora (FR) – Fioriere sui ponti e Parco Valente, quando l’inciviltà la fa da padrona (FOTO)

Che il degrado sia una delle piaghe di questa città, ormai è palese. La cosa triste però, è che molte volte questo degrado è di responsabilità oggettiva dei cittadini. Parco Valente, e fioriere sui punti, sono l’ emblema di un inciviltà che ormai dilaga. La città mostra i segni dell’ indifferenza dei suoi abitanti, che invece di amarla la oltraggiano in tutti i modi. Il rispetto, il senso civico, l’ educazione, sembrano ormai valori perduti, e ad ogni immagine postata sui social, sembra che la ferita si apra ancora di più. Non riusciamo a tutelare quello che molti ci invidiano, ovvero la nostra amata Sora. Purtroppo amata non da tutti.

