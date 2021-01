Sora (FR) – Figli e figliastri… parco Valente chiuso, parco Santa Chiara aperto

Le ordinanze se emanate devono essere uniforme in tutta la città. Se in questo periodo di chiusura per la pandemia viene chiuso il Parco Valente (ex campo Boario) perchè il parco Santa Chiara nello stesso periodo resta aperto?Che differenza c’è ? Non c’è nemmeno un’avviso che indica la chiusura del parco, forse è un problema di organizzazione interna all’amministrazione comunale. Il parco Valente è l’unico ad avere al proprio interno un’area dedicata ai nostri amici a quattro zampe, non è poi tanto frequentato come il parco Santa Chiara, quindi con un pò di buon senso poteva essere tenuto aperto in questo periodo. La foto in copertina si riferisce alla giornata odierna,4 gennaio 2021, eppure oggi che è zona arancione il parco dovrebbe essere aperto.

