Sora (FR) – FdI e GN: “A Natale compra italiano, sostieni le piccole attività della tua città”

Anche quest’ anno Fratelli d’ Italia e Gioventu Nazionale, danno vita all’ iniziativa ” Regali a Km 0.” Lo scopo di questa iniziativa, giunta ormai al terzo anno, è quello agevolare e sponsorizzare il più possibile, gli acquisti natalizi nelle piccole attività commerciali della nostra città. L’ invito è quello di abbandonare il concetto che ci spinge sempre più spesso ad acquistare nei grandi centri commerciali, oppure dai grandi colossi del mercato on line, fatto questo che penalizza, e non poco, le nostre attività commerciali, che restano il fulcro del tessuto economico della nostra città. Noi, come ideatori di questa iniziativa ci impegniamo a farlo, sperando che molti possano seguire il nostro esempio.

COMUNICATO STAMPA

