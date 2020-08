Sora (FR) – Fabio Martini è l’allenatore del nuovo campionato dell’Argos Volley, Serie C maschile.

Prende forma il presente di un futuro tutto da vivere, Fabio Martini è l’allenatore del nuovo campionato di punta dell’Argos Volley, la Serie C maschile.

Il presidente Vicini lo aveva già detto “stiamo lavorando alacremente alla programmazione della stagione 2020/2021, propedeutica alla futuribilità ossia alla pronta risalita verso campionati nazionali. Apriamo un nuovo ciclo da una categoria regionale da affrontare di gran carattere come trampolino di lancio”.

E dunque questo importante progetto partirà sotto la guida tecnica di coach Fabio Martini.

Nato a Ceprano nel 1976, laureato in Ingegneria Meccanica, l’allenatore di 2° grado/ 3° livello giovanile, può già vantare diverse esperienze e posizionamenti sul podio, sia come capo allenatore di club e C.Q.P., che come Direttore Tecnico del C.Q.T..

“Sono felicissimo – dice coach Martini -, di essere stato scelto per questo importante e prestigioso incarico che denota l’alta considerazione che una società competente come l’Argos Volley, nutre nei miei confronti, e certamente la stima è reciproca. Non ho avuto alcun dubbio nell’abbracciare il progetto del nuovo ciclo perché è fondato su tutto quello in cui ho sempre creduto, i giovani. Scegliere di formare e investire su un roster giovane ma non giovanile, a livello personale sono certo mi riempirà di soddisfazione perché giorno dopo giorno in palestra potrò apprezzare e toccare con mano il progresso del lavoro, a livello societario invece significherà avere forze buone e nuove del territorio per la risalita verso i campionati nazionali che il club intende fare.Con il nuovo staff dirigenziale mi sono trovato subito bene, in sintonia e armonia su tutte le scelte, immediatamente sono stato messo nella migliore condizione di lavoro tanto che abbiamo già programmato gran parte dell’attività.Seppur le ambizioni sono tante, non ho ricevuto alcuna pressione per quanto riguarda il risultato, al quale guardiamo e puntiamo concretamente, ma la concentrazione è soprattutto rivolta alla crescita dei ragazzi. Poi, essendo agonisti, scenderemo in campo per vincere perché le partite vanno allenate, preparate, e si fa di tutto per portarle a casa.Credo nel lavoro che abbiamo già programmato assieme allo staff tecnico e mi aspetto un ottimo campionato che punti alla miglior posizione in classifica possibile”.Fabio ha già avuto una esperienza nel team Argo Volley nella stagione 2018/2019 quando ha seguito come tecnico il gruppo della Prima Divisione e quello di Under 18, sempre maschile, con il quale ha raggiunto il primo piazzamento nel Campionato Territoriale.“La mia storia con il club – racconta infatti l’head coach -, è passata già attraverso una collaborazione che a fine stagione regalò a tutto il gruppo belle soddisfazioni e gioie, ma ho piacere di sottolineare in questo contesto che in tutti gli anni di professionismo che Sora ha vissuto, io ne sono stato spettatore e tifoso. Avere nella propria provincia una eccellenza del genere non è una possibilità per tutti, era un gran patrimonio che sono certo torneremo ad avere”.

Curriculum Sportivo

Stagione 2018/2019

– Comitato Territoriale Frosinone – CQT: 1° allenatore Maschile Frosinone 1 e Frosinone 2;

4° posto al Trofeo dei Territori 2019.

– SSD Argos Volley : 2° allenatore Under 18 M e Prima Divisione M;

1° posto Campionato U18 Territoriale.

Stagione 2017/2018

– ASD Volley Ferentino: 1° allenatore Serie D Femminile

2° posto Regular Season – Semifinale Play Off

1° posto Coppa Lazio.

Stagione 2016/2017

– Comitato Territoriale Frosinone – CQT: Direttore Tecnico CQT Maschile – 1° allenatore Maschile Frosinone 1;

4° posto al Trofeo dei Territori 2017.

– ASD Santuliamea Volley : 2° allenatore Serie B2 Femminile e 1° All. Serie D Femminile.

Stagione 2015/2016

– Comitato Provinciale Frosinone – CQP: 1° allenatore CQP Maschile;

5° posto Trofeo delle Province 2016.

– ASD Volley Ceprano : 1° allenatore Prima Divisione Maschile e Prima Divisione Femminile.

Stagione 2014/2015

– Comitato Provinciale Frosinone – CQP: Assistente allenatore CQP Maschile;

2° posto Trofeo delle Province 2015.

– ASD Volley Ceprano : 1° allenatore Prima Divisione Maschile e Prima Divisione Femminile.