Sora (FR) – Ex Tomassi, Mollicone: “Mettere subito in sicurezza la struttura”

Scoppiano le polemiche dopo l’ ennesimo suicidio avvenuto nello stabilimento, ormai abbandonato, dove una volta sorgeva il mobilificio Tomassi. Roberto Mollicone, in passato organizzatore di diverse manifestazioni per ottenerne la messa in sicurezza torna sull’ argomento e dichiara: ” Sono anni che chiediamo maggiori controlli su quella struttura. Lì dentro succede di tutto, e in passato abbiamo fornito diverse prove. Purtroppo non siamo stati ascoltati e questi sono i risultati. Quella è una struttura che non può essere lasciata abbandonata senza che ci sia alcun controllo. È ora di intervenire in maniera efficace per la messa in sicurezza, e per lo sbarramento di tutti gli accessi. È inutile negare che per anni questa vicenda è stata affrontata con troppa superficialità e questi sono i risultati. “

COMUNICATO STAMPA