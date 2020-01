Sora (FR) – Eventi natalizi, Mollicone: “Noi per San Rocco e comitato Sorantica un esempio per tutti.”

Terminano le festività natalizie, e terminano gli eventi organizzati a riguardo. Quest’ anno sono stati diversi gli eventi organizzati a riguardo, soprattutto da associazioni e comitati, ed è a loro che giungono i complimenti di Roberto Mollicone, esponente locale di Fratelli d’Italia che in una nota stampa dichiara: ” Voglio rivolgere i miei ringraziamenti a chi quest’anno è riuscito a portare a Sora quello spirito natalizio che mancava da diverso tempo. In particolar modo voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni all’ Associazione Noi x San Rocco, e al comitato Sorantica, che si sono contraddistinti nell’ organizzazione di eventi che non solo hanno riscosso tanto successo, ma hanno fatto capire chi ama davvero questa città. I tanti eventi organizzati a San Rocco, e l’ allestimento dei presepi nel centro storico, hanno fatto sì che molti sorani restassero in città senza migrare verso altre mete, e questo è un aspetto che non va sottovalutato. Voglio complimentarmi inoltre, con i servizi sociali del comune, in particolare con l’ Assessore Veronica Di Ruscio, che anche quest’anno, sono riusciti a porgere un aiuto alle famiglie sorane in difficoltà dando vita ad una serie di iniziative che avevano come scopo quello di aiutare le famiglie in difficoltà.”

COMUNICATO STAMPA

