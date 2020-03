Sora (FR) – Evade dai domiciliari: arrestato 31enne del luogo

Nella mattinata di ieri in Sora, i militari del NORM della locale Compagnia hanno tratto in arresto per “evasione dagli arresti domiciliari” un 31enne del luogo (già censito per reati specifici, contro la persona ed il patrimonio). Il predetto, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari da parte della 1^ Sezione Penale del Tribunale di Roma per reati inerenti la detenzione e spaccio di stupefacenti, veniva sorpreso dai militari operanti mentre girovagava per le vie di quel centro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’A.G. di Cassino veniva tradotto presso la propria abitazione e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari

Comunicato stampa – foto archivio

