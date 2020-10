Sora (FR) – Eternit e degrado, l’ ex centro sociale anziani segnalato alle autorità

Una lettera indirizzata al Sindaco De Donatis, e ai responsabili dell’ ufficio igiene e salute pubblica dell’ Asl di Sora. Cosi, il Gruppo Sora 2.0, accende i riflettori sulla struttura che, fino a qualche tempo fa, ospitava il centro sociale anziani in Via Firenze. È assurdo, dichiarano i componenti del Gruppo Sora 2.0, che una struttura così, sia abbandonata al degrado più assoluto nel pieno centro della città, e che nessuno faccia nulla. L’ ex centro sociale anziani comunale, versa in uno stato di abbandono e di incuria assoluto, e nessuno ha mai mosso un dito per risolvere questa situazione, resa ancora più grave dalla presenza di eternit nella rivestitura del tetto della struttura. Dopo la segnalazione dei residenti, abbiamo deciso di attivarci per segnalare alle autorità competenti quanto sopra elencati, sperando che si provveda a far rispettare l’ ordinanza del maggio 2018, in cui si obbligano i proprietari dei terreni a mantenerli decorosi e puliti.

